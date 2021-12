L'Agenda en Normandie : mercredi 18 janvier

MANCHE

Avec cinq albums et deux décennies de concerts dans le monde entier, Paris Combo occupe une place singulière dans le paysage musical actuel. A la fois swing, éclectique et en français dans le texte, le groupe est à nouveau en tournée en France et à l’étranger, mené par la chanteuse Belle du Berry, “icône des années 30 téléportée au XXIe siècle”. A ne pas manquer vendredi dès 20h30 au Théâtre des Miroirs à la Glacerie.

La côte ouest de la Manche possède 8 havres, dont celui de Geffosses classé en réserve. Lors d'une balade familiale venez découvrir ce site aménagé pour l'observation des oiseaux avec l'animateur nature de la Maison de la Chasse et de la Nature. Du matériel est mis à disposition.. Se munir de chaussures de marche et de jumelles. Le rendez-vous est fixé ce samedi sur le parking des observatoires sur le bord de la route touristique. Plus d'infos sur fdc50.com.

CALVADOS

Ce soir rendez-vous au théâtre de Caen dès 20h pour danse my rock. Ça pulse, ça twiste, ça donne la pêche ! La règle est simple : une chanson, une danse ! La danse musclée et survitaminée imaginée par Jean-Claude Gallotta est portée par l'énergie de la playlist comme par celle des danseurs. Au programme, entre autres : Elvis Presley, The Rolling Stones, Bob Dylan ou encore Léonard Cohen...

Dimanchez assistez à la piece "Tout bascule" au théâtre du casino Barrière de Deauville. Après cinq ans de vie commune avec Corinne, Jacques, publicitaire renommé et séducteur impénitent, s'est enfin décidé à l'épouser. Mais à la sortie de l'église, un grain de riz lancé par sa gaffeuse de soeur fait tout basculer dans... l'humour ! Depuis 2002, le succès de cette comédie loufoque et endiablée ne s'est jamais démenti. À voir et à revoir.

ORNE

Une comédienne de théâtre et de cinéma qui enfile une robe noire, se hisse sur un tabouret de bar et chante. Depuis dix ans, Émeline Bayart peaufine un bijou de spectacle. Dix ans qu’elle explore plus d’un siècle de chansons, à découvrir ce vendredi à la salle multiculturelle de Passais Village.

Le réveillon Jazz Café à côté de Mortagne au Perche vous propose, chaque vendredi, de découvrir ce qui se passe sur la scène de musique, avec une large variété de SWING, JAZZ, BLUES et la NOUVELLE-ORLÉANS, il y a quelque chose pour tout le monde. Ce vendredi dès 20h30 retrouvez Monkey Blues Band et comptez entre 10 et 25 euros l'entrée.