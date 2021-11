Rouen. Près de Rouen, le stade Diochon devrait être rénové

Hervé Morin aurait vendu la mèche. Le mercredi 4 janvier 2017, le président de la Région annonçait "un projet de rénovation profonde du stade Diochon" en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie. Ce lundi 9 janvier 2017, le président de cette dernière, Frédéric Sanchez, s'est dit surpris par l'annonce anticipée par son homologue de la région.

Un projet encore flou

"Nous allons rénover Diochon, mais tout sera dévoilé au mois de mars conjointement par la Région, la Métropole et QRM", annonce Frédéric Sanchez. Impossible pour le moment de spéculer sur la nature des travaux ou sur le montant de l'enveloppe mise par chacun, même si l'on parle d'un investissement d'1,5 million d'euros de la part de la Région. Frédéric Sanchez nous avait confié en septembre 2016 : "L'idée, c'est de pouvoir remonter de façon plus confortable et sécurisée à une jauge de 12 000 places."

En tout cas, une rénovation de l'enceinte de 12 000 places est forcément une bonne nouvelle pour un Quevilly Rouen Métropole bien placé pour jouer la montée en Ligue 2 en fin de saison.

