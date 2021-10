Rouen. Des supporters du FC Rouen portent plainte contre la Métropole

La cohabitation est toujours aussi compliquée. Depuis près de trois ans, le FC Rouen (Seine-Maritime) est obligé de partager son antre historique de Diochon avec Quevilly Rouen Métropole pour que le club puisse se développer dans les divisions professionnelles. Une décision de la Métropole Rouen Normandie, gestionnaire du stade, qui veut privilégier l'équipe qui évolue au plus haut niveau.

Une audience au tribunal administratif

Mais la Métropole est souvent obligée de prendre des arrêtés pour préserver la pelouse de Diochon. Ce qui ne plait pas à la Fédération des Culs rouges, une association de supporters du FCR, qui estime que l'on tente de les chasser progressivement du stade Diochon. "C'est un abus de pouvoir, avance Clément Foucard, porte-parole des Culs rouges. On ne peut plus y jouer pour une cause météo alors qu'on ne peut pas savoir le temps qu'il fera dans trois mois !"

Pour se faire entendre, le groupe de supporters a lancé une action en justice contre la Métropole. "Le cas va passer devant le tribunal administratif le jeudi 15 février 2018", précise Clément Foucard, qui espère quand même qu'un accord à l'amiable sera trouvé pour l'utilisation du stade. De son côté, la Métropole n'a pas souhaité commenter ce dossier et "attend la décision du juge".

La Fédération des @CulsRouges décide d'attaquer en justice la @MetropoleRouenN concernant l'arrêté du 16 janvier dernier sur l'usage du stade #Diochon ! Audience fixé le jeudi 15 février !https://t.co/bGdow8H3cb — FédérationCulsRouges (@CulsRouges) 2 février 2018

