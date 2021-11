Le message d'Hélène Geoffroy, la secrétaire d'État à la Ville, était clair lors de sa visite des quartiers prioritaires de Sotteville-lès-Rouen et Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Si la politique prioritaire passe "bien sûr par les équipements, il faut aussi travailler sur les questions d'accès à l'emploi, à la santé, à l'école".

Promotion des Conseils citoyens

Véritable VRP des "Conseils citoyens", mis en place dans plus de 1 000 quartiers prioritaires en France, la secrétaire d'État a arpenté les rues du Buisson–Gallouen, en compagnie de la député-maire Luce Pane et du président de la Métropole, Frédéric Sanchez. De l'association qui organise des ateliers coiffure à la "Maison citoyenne" jusqu'aux jardins partagés en passant pas l'espace fitness, elle sert des mains et échange avec tous les habitants qu'elle croise.

"On a besoin de vous", a-t-elle rappelé aux différents acteurs de la vie locale. Parmi eux Stéphanie Gonnis, animatrice pour l'association Le champs des possibles. Quand on l'interroge sur l'efficacité des Conseils citoyens, elle assure que "c'est très important d'avoir des lieux comme celui-ci, qui mélangent des gens de tous les âges qui ne se rencontrent pas ailleurs. De petits liens s'y tissent, cela travaille à faire tomber les préjugés."

Associer les habitants à la vie de leur quartier

"Cette année compliquée a remis les quartiers prioritaires sur le devant de la scène, pas forcément pour les bonnes raisons, mais avec de nombreux questionnements, souligne Hélène Geoffroy. Pour améliorer la situation, chacun doit se sentir responsable et s'impliquer dans son quartier."

Cette visite sert donc pour vérifier "comment les habitants sont associés à la vie de leur quartier, ce sont eux les experts d'usage de la politique prioritaire", a insisté la secrétaire d'État.

Après Sotteville-lès-Rouen, Hélène Geoffroy s'est rendue dans le quartier Nobel de Petit-Quevilly où elle a signé un protocole préfigurant de l'ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) pour l'agglomération rouennaise.

