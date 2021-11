Le-Havre. Nouvel An au Havre : la soirée dégénère, il le poignarde au bas-ventre

La nuit de la Saint-Sylvestre a tourné à la rixe sanglante, dimanche 1er janvier 2017 au Havre (Seine-Maritime). Vers 1h40 du matin, la police est requise rue Ernest Derrien. Une rixe au sujet d'un téléphone portable oppose deux hommes qui ne se connaissent pas.

Coup de couteau

L'altercation dégénère et l'un des deux porte un coup de couteau au bas-ventre du second avant de prendre la fuite. La victime, âgée de 18 ans, souffre d'une plaie de 2cm. Il a été transporté au centre hospitalier Monod mais ses jours ne sont pas en danger. Le mis en cause est quant à lui toujours en fuite.

Une enquête est menée par la police du Havre.

