L'Agenda en Normandie : lundi 9 janvier

MANCHE

Demain rendez-vous Jenny propose à des enfants de 4 à 6 ans une découverte de l’anglais à travers des histoires, des jeux, des chansons et du bricolage sur le thème de l’hiver. Ca se passe à la médiathèque du Neufbourg près de Mortain. L’inscription est obligatoire au 02 32 29 13 65.

Ce jeudi retrouvez Adolf Cohen au Théâtre des Miroirs à la Glacerie. C'est l’histoire émouvante d’un enfant qui traverse les tempêtes du siècle dernier avec sa naïveté et son humour. C’est aussi le parcours d’un homme dans son rapport avec les trois femmes de sa vie, ses 2 mères et la femme de sa vie.

CALVADOS

Demain, rendez-vous à la bibliothèque de Ouistreham Riva Bella pour une matinée dédiées aux p'tits lutins. Au programme : Histoires, chansons, comptines pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un adulte. Sur réservation au 02 31 97 08 43

Dimanche, rendez-vous au théâtre du Casino Barrière de Deauville à partir de 15h pour le one man show de Roland Magdane. Alors qu’il s’était plutôt consacré au cinéma et à la télévision, le voici à nouveau sur scène avec son répertoire désopilant, qui n’a pas pris une ride : “Le dentiste”, “Les organes” ou encore “La cure de thalasso”.

ORNE

Mercredi, je vous propose du cinéma à Domfront en Poiraie avec 2 projections : "Vaiana, la légende du bout du monde", un film d'animation des studios Disney à partir de 17h puis "A la recherche de Vivian Maier" à 20h45, un documentaire dans le cadre de la saison culturelle. Rendez-vous au théâtre intercommunal de Domfront.

Ce samedi dès 20h30, retrouvez The Pupinni sisters au Carré du Perche à Mortagne au Perche. Ce sont des femmes pour qui performance sonore rime avec sensation visuelle ! Elles sont trois pin ups en tenues des années 40 pratiquant une pop-jazz vocale inspiré de la technique Close Harmony. Elles revisitent à leur sauce les tubes de Beyoncé, Blondie et Gloria Gaynor. Une soirée vintage, légère et pétillante… vous allez adorer !