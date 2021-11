Rouen. Hockey sur glace: les Dragons de Rouen terminent l'année par une victoire

C'est un festival de buts qui a été donné aux spectateurs de l'Ile Lacroix, pour la 29e journée de Saxoprint Ligue Magnus et le dernier match de cette année 2016. Au terme d'un match fou, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) l'ont emporté face aux Pionniers de Chamonix/Morzine (8-5) ce jeudi 29 décembre 2016.

Une rencontre qui a bien débuté côté rouennais avec l'ouverture du score après 1'38 de jeu par Matt Hussey et le 2e but après seize minutes de jeu, sur la première supériorité numérique, marqué par Marc-André Thinel (2-0).

Le grand chassé-croisé

Au retour de la première pause, les choses se gâtent pour les Jaunes et Noirs qui encaissent trois buts en treize minutes de jeu par Gaelan Patterson, Peter Holecko et Daniel Erlich (3-2). Un avantage de courte durée puisque les Dragons égalisent trois minutes plus tard sur un engagement gagné par Yorick Treille qui transmet le palet à Damien Raux pour la conclusion. Un tir de pénalité accordé à Fabien Colotti deux minutes plus tard redonne l'avantage aux Rouennais (4-3).

Après trois minutes de jeu dans le dernier tiers-temps, les joueurs de Fabrice Lhenry reprennent deux buts d'avance grâce à François-Pierre Guenette (5-3). Une avance que les Chamoniards réduisent à nouveau par Lou Bogdanoff (5-4).

Thinel au dessus du lot

Les Normands continuent de se procurer des occasions et c'est donc logiquement que Marc-André Thinel inscrit un 6e but et Joris Bedin un 7e avant que Thinel, encore lui, inscrive son troisième but du match et le 8e et dernier but rouennais. Le dernier mot revient à Chamonix/Morzine, qui inscrit un 5e but à quelques secondes de la fin du match par Carl Hudson (8-5).

Cette victoire a souligné les qualités offensives de l'équipe, mais également ses largesses défensives. "Donner cinq buts, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'on a fait une belle entame de match mais après cela, il y a eu du relâchement. On est allé chercher les trois points mais il faut tirer des leçons de cela", a réagi Patrick Coulombe, le capitaine des Dragons, juste après la rencontre.

"On a pas fait les efforts"

Son entraîneur, Fabrice Lhenry, a abondé dans son sens : "Ce soir c'était très insuffisant. Défensivement, on a été trop attentistes. On a pas fait les efforts. On a fait un gros pas en avant à Bordeaux, mais deux pas en arrière ce soir."

Au classement, les Dragons reprennent la 3e place du classement en attendant le résultat du "winter game" qui opposera Lyon et Grenoble. Prochain rendez-vous pour les Dragons le mardi 3 janvier 2017 pour la demi-finale de la Coupe de France face à Bordeaux.

