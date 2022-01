Dans le cadre de l'aménagement de la RD 962 entre Saint-Georges-des-Groseillers et Saint-Pierre-du-Regard, le Conseil général de l'Orne organise une réunion d'information publique de présentation du projet, qui se tiendra : mercredi 15 décembre à 15 heures à la salle des fêtes de Saint-Pierre-du-Regard.



Au cours de cette réunion, seront présentés au public:

-l'état d'avancement du projet technique et des procédures administratives ou foncières,

-les plans des acquisitions de terrain.



Le maitre d'ouvrage et ses services pourront donner toutes informations utiles pour la suite de cette affaire, et répondre à toutes les questions sur le projet.

