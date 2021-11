La mi-saison n'a pas encore pointé le bout de son nez puisque les joueurs du Caen Basket Calvados iront disputer leur dernier match de la phase aller à Angers, le vendredi 6 janvier 2017. Mais clairement après seize matchs au compteur, les hommes d'Hervé Coudray ont livré de nombreuses indications sur leurs capacités éventuelles à aller voir plus haut dès l'été prochain, l'objectif demeurant à moyen terme de remonter en Pro B.

Dix victoires en seize journées

Avec dix victoires en seize journées, les Caennais se sont installés dans le haut du tableau, mais semblent un ton en dessous des équipes qui les devancent. Ils se sont ainsi cassé les dents sur les quatre premières formations au classement: Souffelweyersheim (74-58), Quimper (94-77), Rueil (93-74) et Saint-Vallier (66-75). "Heureusement, à plusieurs reprises, cette équipe a prouvé qu'elle a un très beau potentiel, estime le président du CBC, Franck Danet. Reste à trouver de la régularité qui n'a notamment pas été facile à garder à cause des nombreuses blessures rencontrées jusque-là." Sur douze joueurs professionnels utilisés, cinq n'ont pas pu répondre toujours présent, à cause de pépins physiques plus ou moins graves.

"Il y a du mieux dans le jeu grâce à des repères qui commencent à se mettre en place", note le meneur Sébastien Cape. Mais assurément, le CBC devra trouver un meilleur rythme en 2017 pour apparaître comme un solide concurrent à la montée.

