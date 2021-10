Alençon. Normandie : les premiers flocons de neige attendus dans la nuit

À quelques jours de Noël, la nouvelle pourrait ravir les plus jeunes. Et embêter celles et ceux qui ont besoin de se déplacer. Des flocons de neige sont annoncés sur la Normandie, dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 décembre 2016, vers 4h du matin.

L'Orne et l'Eure principalement

Le phénomène est principalement attendu dans le département de l'Orne, notamment dans les secteurs d'Argentan, Mortagne-au-Perche et Alençon. Le thermomètre devrait sur place osciller entre 0°C et 5°C. De la pluie pourrait aussi s'entremêler aux flocons.

Dans l'Eure, les zones de Evreux et Bernay devraient aussi être touchées, là aussi à partir de 4h du matin. Mais comme dans l'Orne, les flocons ne devraient pas tomber durablement. L'épisode devrait durer trois heures tout au plus, à en croire les prévisions de Météo France.

