Le domicile cherbourgeois de Yannick Rousselet, spécialiste de la question du nucléaire pour Greenpeace a été perquisitionné mardi 13 décembre 2016 par la Direction générale de la sécurité intérieure, (DGSI) et ce, à la demande du Procureur de la République de Paris. Une action qui fait suite à un dépôt de plainte pour compromission du secret de la défense nationale par Christophe Quintin, haut fonctionnaire en charge de la défense et de la sécurité, et Christian Riac, général en charge de la sécurité nucléaire.

Ecoutez Yannick Rousselet :

Cherbourg. Nucléaire : le domicile d'un militant de Greenpeace perquisitionné en Normandie Impossible de lire le son.

Yannick Rousselet sera convoqué courant janvier 2017 pour une garde à vue et interrogé concernant l'information sur les transports nucléaires selon l'intéressé, sans plus de précisions.

Interrogations de Greenpeace

"Pour l'heure, la situation reste extrêmement floue et les informations parcimonieuses, selon un communiqué de l'organisation anti-nucléaire, Greenpeace et ses membres assument toujours ce qu'ils font et travaillent en toute transparence. Ce n'est pas le cas des autorités dès qu'il s'agit de questions liées au "nucléaire" en France, le "secret défense" étant tout le temps évoqué pour cacher la vérité ou pour contrer les opposants".

A LIRE AUSSI.

Vaste mobilisation anti-nucléaire contre l' EPR de Flamanville (Manche)

Trump aura du mal à "déchirer" l'accord sur le nucléaire iranien