Ce mercredi 14 décembre 2016 en fin d'après-midi, Nicole discute allègrement avec ses clients, au marché de Noël à Caen (Calvados). "Depuis le temps que je viens, je vois les enfants grandir et même les enfants des enfants", sourit-elle, sa tête dépassant à peine des étalages de santons qui posent dans sa cabane.

Autour de la Sainte Famille: bergers, curés, Ravis, meuniers, moutons et autre voleurs et gendarmes en argile attendent patiemment leur tour pour animer les crèches caennaises.

Une tradition solidement ancrée

Si Nicole voit sans cesse de nouvelles têtes, elle s'est constitué une clientèle qui s'est attachée aux santons originaires d'Aubagne que vend la Normande. Cette dernière se fournit chez Sylvette Amy, une petite entreprise familiale située au coeur de la ville de naissance de Marcel Pagnol.

Comme cette jeune mère de famille venue admirer les nouveaux santons avec ses enfants. "Pour moi Noël c'est d'abord la crèche. Pour les croyants, la question ne se pose pas mais pour les non-croyants, c'est un excellent conte de Noël folklorique".

Un moyen de patienter jusqu'au Jour J

"Certes, il existe les Calendriers de l'Avent et les chocolats qui s'y trouvent. Mais la crèche est aussi un moyen de créer des scènes et permettre aux enfants de s'imaginer des histoires en les bougeant", explique une jeune grand-mère à proximité de la cabane. Et puis cela peut être un moyen de faire progresser la sagesse de vos enfants avec la fameuse course des moutons. Le jeu est simple: placez un mouton par enfant à l'opposé de la mangeoire de Jésus et chaque soir, vos enfants ont le droit d'avancer leur mouton s'ils ont été sages. Au cas contraire ils reculent.

"Bien évidemment ils trichent", comme le confirme en souriant une mère de famille "mais on est dupe". Un peu comme l'existence du Père Noël, on ne sait pas si nos enfants sont encore dupes de cela… En tout cas ils font bien semblant!

Un santon forcément provençal

Il va falloir décevoir les chauvins Calvadosiens, un bon santon est uniquement provençal. La patrie de Mistral, Daudet et Pagnol garde jalousement cette tradition nationale dans son identité culturelle. Née de l'imagination du sculpteur marseillais Jean-Louis Lagnel, la première crèche de santons date de 1775. Si l'idée de mettre en scène la Nativité de Jésus date du Moyen-Âge et serait d'après la légende une invention de Saint-François d'Assise, c'est bien le Français Lagnel qui institua la crèche des santons.

Pour ceux qui voudraient le son avec l'image, la rédaction vous conseille d'écouter "La Pastorale des Santons de Provence" d'Yves Audouard. Pour les nostalgiques, elle existe aussi racontée par l'immortel Michel Galabru.

