Noël sous la neige

Cette nuit, ce sera un temps instable et froid



Les averses qui se forment sur la Manche gagnent l?Orne pour les prochaines 24 heures.



Des averses de neige vont ainsi se produire dans le courant de la nuit sur le Bocage et plus particulièrement sur le nord du Bocage et sur les collines.



Sous les averses les plus persistantes, on peut avoir une nouvelle couche de neige de 5 à 10 cm, voire même un peu plus localement.



En fin de nuit, ces averses se déplaceront vers l'est et gagneront, demain, le nord des Plaines d'Argentan-Sées en donnant une couche de 3 à 5 cm.



Plus au sud, toujours dans le courant de la journée de demain, ces averses peuvent blanchir la campagne en donnant une petite couche de 1 à 3 cm.



Le vent de nord assez fort et désagréable faiblira progressivement mais avec encore quelques rafales.



Les températures minimales seront voisines de 0 à -1 degré avec des maximales ne dépassant toujours pas 1 à 2 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire