Caen. Jo-Wilfried Tsonga remporte l'Open de Caen 2016

Jo-Wilfried Tsonga est le vainqueur de la 10e édition de l'Open de Caen (Calvados) de tennis. En finale au Zénith, mercredi 14 décembre 2016 face à Roberto Bautista-Agut, 14e à l'ATP, le joueur originaire du Mans (Sarthe) s'est imposé 7-6, 6-4 et devient le premier joueur à gagner l'Open de Caen deux fois consécutivement depuis Paul-Henri Mathieu en 2008 et 2009. "C'était une belle finale, j'ai fait un super match et je remercie Roberto d'avoir tout donné. Le tournoi est loin d'être une simple exhibition, puisqu'il m'a permis d'apprendre à battre Roberto contre qui j'avais perdu 3 fois auparavant.", a déclaré Jo-Wilfried Tsonga, numéro 12 mondial à l'issue du match.

La 10e édition, une réussite

Les premiers mots de Roberto Bautista-Agut vont à l'organisation : "Merci à l'organisation, c'est rare pour un joueur étranger de venir ici. Je me suis beaucoup amusé et c'est une très bonne préparation pour la saison à venir."

Cette édition était surtout la dernière de Pascal Vesques à la direction. Dans un discours d'adieux plein d'émotion, il a annoncé laisser sa place à Denis Agostini qui hérite du "meilleur tournoi hors du circuit ATP" selon Jo-Wilfried Tsonga. Les 170 bénévoles seront là pour l'aider !

