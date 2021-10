Caen. "J'aime mon asso" : et si vous votiez pour Handuo-Tandem ?

A l'origine de Handuo-Tandem, il y a Yannick Gerny. Non-voyant, il pratique le tandem avec ses amis depuis plusieurs années. C'est sous une forme associative qu'il allie sa passion avec la solidarité : faire partager aux personnes en situation de handicap son goût pour le vélo. L'association basée à Caen (Calvados) compte aujourd'hui une quarantaine d'adhérents, dont 17 déficients visuels et 25 pilotes.

Démocratiser la pratique sportive aux personnes en situation de handicap

"Je qualifierai notre association avec les termes suivants : plaisir, responsabilité, loisirs, nouvelles pratiques, présente Yannick Gerny. Le fonctionnement de notre association favorise l'autonomie des personnes en situation de handicap en les responsabilisant." Si chaque usager est encadré, il n'en reste pas moins que la responsabilité individuelle et surtout l'autonomie sont les moteurs du projet : aux yeux de Yannick Gerny, il s'agit en effet "de gagner en autonomie en passant par l'initiation à la mécanique "cyclo". La personne en situation de handicap doit savoir approximativement la longueur ou la durée de sa sortie et quel itinéraire elle veut emprunter. Elle doit aussi s'assurer du bon état du matériel." Une exigence qui, selon Yannick Gerny, "permet de démontrer par la pratique de maintenance de son vélo, la possibilité d'occuper à part entière un poste, en vue d'une intégration sociale et professionnelle."

Sur la piste du concours

"Si nous remportons le concours "J'aime mon asso", nous allons mettre en place le plus grand rassemblement de tandem jamais organisé en France et non seulement faire découvrir les joies de faire du vélo à deux, mais aussi offrir le très beau panorama normand et ceci au plus large public handicapé ou non, jeune et moins jeune", espère Yannick Gerny.

Ce projet est l'un des 10 pour lequel vous pouvez voter sur Facebook, dans le cadre du concours régional " J'aime mon Asso ", organisé par le Crédit Agricole, avec Tendance Ouest.

Les trois projets qui recueilleront le plus de suffrages, recevront des dotations financières.

