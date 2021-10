Caen. Football, Ligue 1. Malherbe veut renouer avec la victoire contre Metz

Privé de match à cause du brouillard à Nantes (Loire-Atlantique), samedi 10 décembre 2016, le Stade Malherbe Caen accueille Metz (Moselle), samedi 17 (20h) au stade Michel d'Ornano. Devant leur public, les hommes de Patrice Garande entendent finir l'année sur une bonne note, alors qu'ils n'ont plus remporté de match depuis le 6 novembre et une victoire contre Nice (1-0).

"Lutter contre la sinistrose"

En coulisses, les dirigeants s'activent pour mettre dans les meilleures conditions possibles le groupe professionnel. Le directeur général du club, Xavier Gravelaine, qui veut "lutter contre la sinistrose ambiante" avait envoyé ses troupes au vert à Pornichet, en vue du match à Nantes. Un regroupement pour conditionner ses joueurs pour les dernières rencontres de l'année et dont les effets sont donc attendus contre Metz.

Pratique. CAEN-METZ, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest, samedi 17 décembre, dès 19h45.

