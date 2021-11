L'Agenda en Normandie : jeudi 22 décembre

MANCHE

Demain, emmenez vos enfants à la salle du Douits à Barneville-Carteret pour le spectacle : Monsieur Ribouldingue. Spectacle poétique et festif rempli d'énergie et de bonne humeur s'adressant aux enfants de 3 à 11 ans. C'est gratuit à partir de 18h.

Demain à partir de 15h rendez-vous au Planétarium Ludiver pour une heure de découverte. Venez vivre en direct avec les animateurs la magie d'une nuit étoilée au planétarium : "le ciel du soir dans la Hague et le Cotentin". Constellations, étoiles filantes, galaxies... n'auront plus de secrets pour vous. Comptez entre 6 et 8 euros l'entrée.

CALVADOS

Depuis une dizaine d'années, la Ville de Honfleur a le plaisir de vous proposer un spectacle familial gratuit à l'occasion des fêtes de Noël. Cette année Honfleur Magique avec la Production Comiquanti vous présentent Hänsel et Grétel d'après le conte des frères Grimm. Distribution d'un goûter à la fin du spectacle pour les moins de 12 ans. C'est aujourd'hui à 17h30 et demain dès 15h.

Rendez-vous au Théâtre de Caen à partir de 15h aujourd'hui pour le ciné-concert Charlie Chaplin. Retrouvez le monde magique de Charlot via trois courts-métrages : The Fireman, The Rink et The Adventurer. Ils composent cette séance qui prolonge la relecture de l'oeuvre de Charlie Chaplin avec l'Orchestre Régional de Normandie. Plus d'infos sur theatre.caen.fr.

ORNE

Pendant ces vacances de Noël, emmenez vos enfants participer à des stages de natation au centre aquatique Alençéa à Alençon, c'est à partir de 6 ans. Du lundi au vendredi de 9h à 9h45 avec eux niveaux : d'abord la recherche d'autonomie dans le grand bassin puis l'apprentissage du crawl et du dos crawlé. Comptez 50.00€ la semaine. Plus d'infos sur piscine-alencon.fr.

Demain à partir de 17h , participez à un concert de Noël à l'église Saint-Sauveur à Bellême. Retrouvez le duo Artefact, Anne-Marie HUE-CONCÉ et Anthony CHUDEAU, un guitariste.