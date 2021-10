Nina Attal vous offre le clip de "Take it easy"

Nina Attal a sorti "Verso", un EP, au printemps de cette année 2016. Il contient 5 titres. On avait déjà pu voir la vidéo de l'enregistrement de "Take it easy" où Nina Attal était en studio avec sa guitare. Ici, elle a réalisé avec ses proches un clip simple mais terriblement accrocheur, qui donne envie de frapper dans les mains nous aussi!

Un peu de chaleur dans ce mois de décembre, c'est son cadeau pour vous:

Nina Attal sera en concert vendredi 16 décembre 2016 à 20h au théâtre d'Hérouville Saint Clair.

