Un forum sur l'insertion par l'activité économique à Alençon : 22 structures recensées dans l'Orne

Mieux faire connaître les structures d?insertion : but du forum sur l?insertion par l?activité économique, organisé hier, à Alençon.

L?Orne compte 22 structures de ce type : 13 ateliers et chantiers d?insertion, 5 associations intermédiaires, 3 entreprise d?insertion et 1 entreprise de travail temporaire, qui emploient 1350 personnes, avec l?objectif de les insérer dans un emploi durable.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire