Caen. Les Centristes: le nouveau parti politique d'Hervé Morin

C'était annoncé, et c'est chose faite ce dimanche 11 décembre. Le nouveau parti politique d'Hervé Morin s'appellera donc Les Centristes, tout simplement.

Au sein de l'UDI et derrière François Fillon

L'existence du nouveau parti politique a été actée lors d'un congrès extraordinaire du Nouveau Centre, le 11 décembre 2016, au pavillon Daunou à Paris.

La motion votée ce jour explique:

"Aujourd'hui, le Nouveau Centre et les Bâtisseurs décident de s'unifier dans un nouveau parti politique au sein de l'UDI. Ce parti aura pour nom « Les Centristes ». Il portera les valeurs historiques de notre famille politique : l'Europe politique, l'économie de marché régulée, l'équilibre des comptes publics, la croissance par nos territoires ; un développement harmonieux respectant la planète et les hommes ; l'équité et la justice par l'école et l'accès de tous à nos régimes sociaux dans des règles harmonisées."

Ancré dans l'UDI ce nouveau parti se place au côté de François Fillon pour les 5 ans à venir.

Hervé Morin ministre?

Le président de région réaffirme le contraire:

#LesCentristes - Je n'ai pas l'intention de participer au prochain gvnt. Je suis président de région et je suis très heureux de l'être! — Hervé Morin (@Herve_Morin) 11 décembre 2016

