Alençon. Orne : renforcement des sanctions envers les mauvais comportements à vélo

En 2016, dix cyclistes ont été blessés sur le secteur d'Alençon (Orne). Plus globalement à l'échelle du département, le nombre d'accidents qui impliquent des vélos a considérablement augmenté cette année.

Contrôle, sensibilisation, sanction

En novembre dernier, les policiers du commissariat d'Alençon ont mené une opération de contrôles aux abords de quatre établissements scolaires: les lycées Alain et St-François-de-Sales et les collèges Racine et Balzac. Cette opération avait été précédée d'une distribution à tous les élèves de documents rappelant les règles de circulation et les équipements obligatoires.

Infractions

Les destinataires avaient également été avertis que des opérations de contrôles auraient lieu dans les semaines suivantes. Malgré cet avertissement, sur 46 élèves cyclistes contrôlés, 15 se trouvaient encore en infraction. Le préfet de l'Orne appelle à la vigilance et rappelle que les cyclistes doivent eux aussi respecter le Code de la route, pour leur propre sécurité et celle des autres usagers.

Amendes

Les défauts d'éclairage, de catadioptres ou de sonnette sont sanctionnés par une contravention de première classe, soit 11 euros.

Rouler à vélo sur un trottoir lorsqu'on est âgé de plus de 8 ans ou utiliser un téléphone portable en conduisant coûte 90 euros. Comme pour les véhicules motorisés, l'usage d'écouteurs ou de casques pour téléphoner ou écouter de la musique tout en roulant est interdit et est passible là aussi d'une amende de 90€.

La police ornaise procédera à de nombreux contrôles ciblés durant toute la saison hivernale.

A LIRE AUSSI.

Opération de contrôle ciblée des camions étrangers sur l'autoroute A28 dans l'Orne

Orne: un jeune conducteur intercepté à 162 km/h au lieu de 100