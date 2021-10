Combien allez vous dépenser pour les fêtes de Noël 2016 ?

Le budget pour Noël cette année est en hausse. Une légère augmentation cette année, même si les promotions seront privilégiées. En France, ce budget est même suppérieur au budget moyen européen qui est de 513 euros.



Trois études (Le Centre for retail research (CRR) pour RetailMeNot menée dans 7 pays / Le sondage Toluna pour LSA, mené auprès de 2 017 personnes / L'étude Yougov pour MaReduc) on démontré que :



- Les français, devrait dépenser en moyenne 559 €, dont 364 €, rien que pour les cadeaux.

- Trois français sur quatre se fixent un montant maximal à ne pas dépasser, qui pour 58% d'entre eux ne sera pas respecté.

- 26% des Français mettent tout au long de l'année une somme de côté tous les mois en prévision des fêtes.

- 20% piochent dans l'épargne pour boucler les derniers achats.

- 14% comptent sur les primes de fin d'année pour compenser au mois de janvier.

- L'étude démontre aussi que les britanniques dépensent 933 € pour les fêtes, et les allemands, 710 €.