L'Agenda en Normandie : vendredi 16 décembre

MANCHE

Cette année le marché de Noel de Mortain se tient aujourd'hui et demain place des arcades face à la Collégiale. A cette occasion la rue sera fermée à la circulation. Aujourd'hui c'est l'ouverture du marché à 17h avec animations de la troupe Feu non bulle. 3 prestations sont prévues dans la soirée avec une vente de produits de noel de denrées festives et d'achats de Noel. Samedi, le marché ouvre à 9h pour se terminer aux environs de 19h30, le père Noël circulera dans les rues de Mortain puis les enfants défileront avec des flambeaux vers le marché de Noel, ou un chocolat chaud leurs sera offert ainsi que quelques friandises.

Ce soir rendez-vous au Normandy à Saint-Lô à partir de 20h30 pour un concert gratuit de différents talents de la Manche. Lidwine, Mantekiya, 9 Million Witches seront présents, avec un objectif commun : partager leur musique.

CALVADOS

The Cavern Beatles est le seul groupe autorisé à se produire dans le légendaire et mythique endroit appelé "The Cavern" à Liverpool où The Beatles ont joué plus de 290 fois et ont démarré leur carrière. C'est donc pour vous l'unique chance de revivre la magie du Fab Four sur scène. Ce spectacle authentique avec costumes & décorations d'époque qui a déjà fait le tour du monde débarque maintenant en France pour 10 dates exceptionnelles, dont la Sall'in à Cabourg ce soir dès 20h30.

Samedi, les acteurs des paroisses du centre-ville de Caen : églises Saint-Etienne et Saint-Ouen vous convient à découvrir la crèche vivante. L'histoire de Noël, jouée et mise en scène par des bénévoles, est présentée sur une scène géante. Un spectacle de 20 minutes à découvri à 16h, 17h et 18h Place Bouchard à Caen. C'est gratuit.

ORNE

Le traditionnel Marché de Noël s’implantera une nouvelle fois sur la place du Docteur Couinaud à Argentan aujourd'hui, demain et dimanche. Près d’une soixantaine d’exposants seront présents, ils vous proposeront des produits festifs, artisanaux et faits main. Les Restos du coeur vendront du vin chaud. Des marrons seront également offerts par la municipalité. Sans oublier, le Père Noël et ses lutins qui vous accompagneront dans votre shopping. Comme chaque année, vous aurez le plaisir de retrouver le petit train.

Samedi et dimanche participez aux rendez-vous de l'hiver à Flers. Samedi c'est un jeu d'enquête, des ateliers créatifs avec l’équipe du musée du château. Dimanche, manège de poneys avec le Club hippique de Flers, ateliers créatifs avec l’équipe de la Médiathèque du Pays de Flers, les commerces ouverts jusqu’à 18h. Tout le week-end : Jeux avec la Ludothèque, balades en calèche et la présence du Père Noël.