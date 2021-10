Jazz café à Caen avec le Daniel Givone Trio jeudi

Fils et petit-fils d’accordéonistes italiens, Daniel Givone vit avec une guitare dans les mains depuis ses 12 ans ! Il a passé 10 ans au conservatoire à apprendre la guitare classique. Et depuis il a tout joué : le jazz, le rock, le blues et même la musique népalaise, pays qu’il visite régulièrement, mais c’est avec le jazz manouche, le jazz de Django Reinhardt, qu’il s’est fait un nom avec son trio. Ils ont joué dans le monde entier. Il a également signé deux méthodes d’apprentissage du jazz manouche. À ses côtés, pour ce Jazz café, un jeune prodige de la guitare : Gwen Cahue.

Daniel Givone guitare

Gwen Cahue guitare

Anthony Muccio contrebasse

Rendez-vous jeudi 8 décembre 2016 à 21h au café Côté Cour du théâtre de Caen, c'est gratuit.