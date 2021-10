Caen. L'Open de tennis de Caen, "la meilleure préparation possible" pour Richard Gasquet

Actuel numéro 18 au classement ATP, le Français Richard Gasquet sera de la dixième édition de l'Open de tennis de Caen (Calvados) qui se déroule du dimanche 11 au mercredi 14 décembre 2016.

Pourquoi revenir à Caen une cinquième fois ?

"Sincèrement, à cette époque de l'année, c'est l'une des meilleures préparations possibles. Nous avons besoin en ce moment de matchs pour anticiper la reprise de la compétition. Le fait de jouer en public, avec en plus du monde en tribunes, c'est une très bonne chose dans ce cadre-là. Maintenant pour que mon passage à Caen soit le plus bénéfique, il faut que je gagne mon premier match!"

Quels points peuvent-ils être encore améliorés ? La lumière, l'arbitrage ?

"La lumière, je n'ai rien à redire. C'est très bien. Pour l'arbitrage, c'est comme dans tous les sports. Nous les joueurs, ça nous arrive de râler pour une décision. Mais rien de particulier à Caen. C'est un tournoi très bien organisé, qui au niveau de la qualité de l'accueil est proche de ce qui se fait sur le circuit professionnel."

Vous abordez votre 16e saison professionnelle. Comment faites-vous pour rester motivé ?

"Le mental est toujours là et c'est ce qui fait que moi aussi. Je suis prêt à me rapprocher de mon meilleur niveau physiquement. Je me sens capable de refaire une demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. C'est mon objectif en tout cas pour 2017."

Pratique. Pour tout savoir sur 10e édition, rendez-vous ici.

A LIRE AUSSI.

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré

Masters: Murray-Djokovic, à la fin, il n'en restera qu'un