Au Ritz, "maison" de Chanel, Lagerfeld célèbre les métiers d'art

Après Edimbourg, Salzbourg ou Rome les années précédentes, c'est dans cet hôtel de la place Vendôme que le couturier avait choisi de présenter sa collection "métiers d'art", qui est l'occasion pour la maison de mettre en valeur les savoir-faire d'exception de ses ateliers (brodeur, plumassier, bottier...), indispensables à la haute couture.

Une collection baptisée "Paris Cosmopolite": "Le Ritz, c'est très Paris, mais des femmes et des hommes du monde entier viennent ici, donc c'est vraiment un haut lieu de l'élégance cosmopolite", a expliqué Karl Lagerfeld en coulisses.

L'actrice et égérie de Chanel, Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, 17 ans, a ouvert le bal. Sourire aux lèvres, les mannequins ont défilé entre les tables des convives, esquissant parfois quelques pas de danse.

Pharrell Williams était de la partie, vêtu d'une veste Chanel longue, portant sautoirs autour du cou et perles dans les cheveux. Le petit-fils de Bob Dylan et la fille de Nastassja Kinski figuraient aussi au casting.

Fleurs de prédilection de Gabrielle Chanel, les camélias s'accrochent dans les cheveux, en version rose ou noire, parfois assortis d'une voilette. Perles, tulle et plumes réalisés par les ateliers foisonnent sur les robes de soirée.

Le corsaire se porte avec des derbies à talons, pour une allure juvénile. Vestes en tweed, petit blouson matelassé ou doudoune complètent la silhouette. D'épaisses écharpes de maille viennent réchauffer les élégantes.

Une suite Coco Chanel

Le Ritz, qui a accueilli têtes couronnées, artistes et stars, avait déjà servi de cadre à trois défilés Chanel, en 1996 et 1997.

Gabrielle Chanel, dite "Coco", qui avait installé sa maison de couture en 1918 au 31 rue Cambon et y disposait d'un appartement, a loué à partir de 1937 une suite au troisième étage du palace, qu'elle avait décorée elle-même. Elle considérait l'hôtel de luxe comme sa "maison" et y a logé jusqu'à son décès en 1971.

Ouvert en 1898, propriété du milliardaire égyptien Mohammed Al-Fayed, l'hôtel a rouvert en juin après quatre ans d'importants travaux, dans un contexte difficile lié à la chute de la fréquentation touristique dans la capitale française. Outre la suite "Coco Chanel", il accueille un espace de soins de la marque.

Le défilé des "métiers d'art" de Chanel est l'un des six shows organisés tous les ans par la maison (haute couture, prêt-à-porter, croisière). Le groupe de luxe a entamé en 1985 une stratégie de rachat d'ateliers au savoir-faire précieux, français principalement mais aussi écossais et italiens, avec qui il avait l'habitude de collaborer et qui étaient pour beaucoup menacés de disparaître.

Le parurier Desrues (boutons, bijoux), le plumassier Lemarié, le bottier Massaro, le plisseur Lognon, le modiste Maison Michel... Une dizaine de métiers sont regroupés dans une filiale, Paraffection, représentant environ un millier de personnes.

A LIRE AUSSI.

Benin City: l'art du bronze de mère en fille

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré

Chine: photos compromettantes dans des endroits sensibles

Donald Trump, visage américain du populisme

A Cuba, la passion des échecs vibre encore