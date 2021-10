L'Agenda en Normandie : jeudi 15 décembre

MANCHE

Samedi c'est une jgrande journée d'animations de Noël dans le centre-bourg à Périers avec un Marché de Noël et ballons lumineux aux chalets de Noël, l'inauguration du film "Périers, un voyage inattendu", le défilé du Père Noël en musique, un goûter puis la découverte de la place Leclerc illuminée.

Dimanche c'est le concert de la Sainte Cécile à partir de 17h au théâtre a l'Italienne de Gaulle à 17h.Cette année, l'orchestre rend hommage aux grands thèmes du 7ème art. Vous avez vibré devant James Bond risquant sa vie, vous avez frissonné devant les combats au sabre laser de Luke Skywalker, venez écouter la musique qui a rythmé ces films.

CALVADOS

Samedi, les acteurs des paroisses du centre-ville de Caen : églises Saint-Etienne et Saint-Ouen vous convient à découvrir la crèche vivante. L'histoire de Noël, jouée et mise en scène par des bénévoles, est présentée sur une scène géante. Un spectacle de 20 minutes à découvri à 16h, 17h et 18h Place Bouchard à Caen. C'est gratuit.

Dimanche, venez découvrir le spectacle de Noël "Ficelle et Bobine" proposé par le Comité des Fêtes d'Aunay-sur-Odon, avec clowns et magiciens. Il sera suivi du tirage au sort des lots de la quinzaine commerciale. Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Aunay sur Odon de 14h30 à 16h.

ORNE

Le retour de Jean Dujardin dans la peau du surfeur-le-plus-blond-du-monde était l’un des événements de la rentrée. Vous avez manqué le film Brice 3 ? Retrouvez les nouvelles aventures de Brice de Nice qui « s’envole à l’autre bout du monde pour retrouver son vieil ami Marius » ce samedi à la salle Sainte Thérèse dans le bourg de Lonlay l'Abbaye.

Samedi à partir de 18h, assistez au concert de Noël avec le groupe Gosp'Aigle à l'Espace Beaulien au Pin la Garenne. Sur place, vente de crêpes et gâteaux, les dons reçus sont au profit de la restauration du bas-relief de l'église Saint-Barthélémy