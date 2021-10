La ville de Colombelles (Calvados) va participer à l'expérience territoire zéro chômage de longue durée à partir de mars 2017. Ce dispositif vise à tester pour cinq ans l'embauche en CDI de personnes sans emploi depuis plus d'un an.

La ville fait partie des dix territoires nationaux choisis pour participer à cette expérience. Au départ, ils avaient été 42 à déposer un dossier. Le choix de Colombelles n'est pas anodin, puisque la ville présente le plus fort taux de chômage de l'agglomération caennaise (20%) et compte 230 chômeurs de longue durée. "Tous les demandeurs d'emploi volontaires à Colombelles doivent pouvoir retrouver du travail", explique le maire, Marc Pottier.

40 personnes embauchées dès la mi-mars

Le projet a été initié par ATD Quart-Monde, qui souhaitait transférer les montants touchés par des demandeurs d'emploi longue durée vers des salaires.

L'expérience va être testée pendant cinq ans : les personnes inscrites au chômage depuis plus d'un an et domiciliées depuis au moins six mois à Colombelles, pourront être embauchées en CDI dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire financées par l'État et les collectivités (services à la personne, activités liées à l'environnement comme le recyclage, l'auto-partage ou le commerce équitable). Ils seront payés au Smic.

Pour cela, une entreprise à but d'emploi (EBE) va être créée. La première vague d'embauche verra le jour à la mi-mars 2017. 40 premiers chômeurs vont être recrutés. "On espère monter jusqu'à 100 personnes", ajoute le maire.

