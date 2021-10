Comme précisé en introduction de la journée dédiée à la sécurité des marins-pêcheurs organisée au Conseil régional à Caen (Calvados), jeudi 1er décembre 2016, la Normandie fait partie des régions les plus accidentogènes de France dans le secteur de la pêche. Un marin-pêcheur sur neuf y est victime d'un accident du travail maritime chaque année, contre en moyenne un sur onze à l'échelle nationale.

Des vêtements, une mallette et un site pour prévenir les dangers

Les autorités ont donc décidé d'agir et d'organiser dans les locaux du Conseil régional à Caen, une journée dédiée à leur sécurité. "Depuis 2012, nous proposons des aides, avec le soutien de fonds européens pour qu'ils puissent notamment acheter des vêtements à flottabilité intégrée", explique Clotilde Eudier, vice-présidente en charge de l'agriculture et de la pêche. Le Conseil régional fournit également des mallettes de médicaments de premier secours, spécialement conçues pour la navigation en mer et pour des interventions à distance, aidées par un médecin à l'autre bout de la communication.

Caen. Des mesures pour renforcer la sécurité des marins-pêcheurs normands Impossible de lire le son.

C'est ce jeudi 1er décembre 2016 qu'est également lancé le site internet securipeche.fr, sur lequel est publié un film de sensibilisation et d'information sur les aides mises à disposition des marins-pêcheurs.

A LIRE AUSSI.

Suppression d'instituts de formation infirmière et aide soignant: le Conseil régional de Normandie livre sa liste

Coquille Saint-Jacques: La tension monte entre pêcheurs Normands et Britanniques

La Région Normandie joue la carte de l'Europe

Normandie : Hervé Morin avec des entreprises régionales en Iran pour renouer des liens commerciaux

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"