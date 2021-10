L'Agenda en Normandie : mercredi 7 décembre

MANCHE

Ben Herbert Larue, la chanson à grande bouche est en concert à la salle de la Vaquelotte à Vicq sur Mer à quelques kilomètres de Saint Pierre Eglise. C'est vendredi à partir de 21h, comptez 10 euros l'entrée.

Samedi rendez-vous à Periers pour l'ouverture des animations et des illuminations de Noël. A partir de 17h : Déambulation chantante de la chorale de Périers autour des chants de Noël et découverte des vitrines décorées des commerces de Périers. Chalets de Noël avec buvette : vin chaud, chocolat, café, tisanes, soupe à l’oignon, tripes, saucisses grillées, crêpes et gâteaux avec boutique tenue par La Croix Rouge Française. A 20h30 : concert de la chorale de Périers à l'église de Nay.

CALVADOS

Demain midi, venez assister à un grand dîner spectacle sur le thème de la Belle Époque et profitez d'un repas accompagné d'un spectacle musical en costume d'époque. C'est au Casino de Luc-sur-Mer à partir de 12h30. Plus d'infos au 02 31 97 32 19.

Vendredi, venez remplir votre panier de bonnes choses et découvrir les saveurs du Bocage Normand au marché du centre-villede Vire, de 9h à 13h Un moment vivant et coloré à partager en famille.

Samedi, les Drakkars de Caen affronte l'équipe de Nantes pour lechampionnat de Division 1 de hockey sur glace à la patinoire de Caen la Mer. Billetterie et renseignements sur : hockeyclubcaen.com

ORNE

Ce soir dès 17h assistez à 2 projections cinéma au théatre intercommunal de Domfront en Poiraie. Retrouvez le film d'animations les Trolls puis la folle histoire de Max et Léon. Plus d'infos au 02 33 38 56 66.

Comme tous les ans, le comité des fêtes de Saint Mars d'Egrenneparticipe au téléthon par le biais de cette marche nocturne à travers les illuminations. Une soupe vous attend en fin de parcours ce vendredi à partir de 17h.

Ceaucé est l'une des plus belles communes illuminées avec son thème "début du XXème siècle". Des anciennes boutiques animées par des automates, des charrues, des brabants, le sermon du prêtre, tout est prêt pour vous faire remonter le temps à partir de vendredi et jusqu'au 30 décembre.Pour vous accueillir, un stand de crêpes et vin chaud est à votre disposition devant l'église, tenu par les membres du Comité des Illumination Ceaucé Village Lumière.