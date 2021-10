Un septuagénaire handicapé tabassé au cours d'un cambriolage chez lui, à Lisieux

Un homme handicapé âgé de 70 ans, victime de deux cambriolages en 4 jours à Lisieux... Le second a viré au drame... la victime a tenté de se défendre... les deux cambrioleurs ont alors tabassés l?homme de coups de pieds et coups de poings... c?est un voisin, intrigué par le chahut qui a alerté les policiers.... les deux malfaiteurs ont eut le temps de fuir avant d?être interpellés quelques heures plus tard... âgés de 23 et 33 ans ils seront présentés devant la justice ce mardi en comparution immédiate... le septuagénaire souffre d?un traumatisme crânien.

