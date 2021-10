Caen. Handball: les Vikings traversent des eaux troubles

Vendredi 2 décembre 2016, le Caen Handball (Calvados) accueille Pontault-Combault (Seine-et-Marne) au Palais des Sports pour le compte de la 10e journée de Proligue (division 2). Après deux défaites consécutives, et une victoire dans la douleur en coupe contre le Mélantois Handball (division 4), les Vikings ont besoin de reprendre confiance et le troisième du championnat ne semble pas être l'adversaire adéquat pour cela.

Après plus d'un mois sans gagner, (dernière victoire 27-23 à Valence le 21 octobre), Caen n'a pas grand chose à perdre contre une équipe bien supérieure. Le soutien du public du Palais des sports sera précieux également !

Prendre des points

Le capitaine Florian Dessertenne dresse un constat simple : "On est dans une mauvaise dynamique, on a besoin de points. Il reste trois matchs avant la trêve hivernale, on doit en gagner au moins un." Actuellement onzième du classement, Caen a deux points d'avance sur Valence, treizième et premier relégable, soit une victoire. La lutte pour le maintien promet d'être serrée jusqu'au bout, même si Saint-Gratien Sannois (Val-d'Oise), lanterne rouge, semble déjà hors course après neuf défaites en autant de matchs.

