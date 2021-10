Gérard Debout est président du Groupe Ornithologique Normand et a décidé de lancer une campagne de financement participatif pour acquérir une collection de 500 oiseaux empaillés. "Cette collection a été constituée par le naturaliste Le Dart au XIXe siècle sur la commune de Trois-Monts. Aujourd'hui elle est laissée à l'abandon." Pour Gérard Debout, cette collection représente un réel intérêt scientifique.

Mais cela à un coût. "On espère toucher un maximum de personnes. Il nous faudrait 2500 €. Si on obtient plus, la somme servira à acheter d'autres pièces." Car cette collection, il souhaite l'exposer dans le Musée d'initiation à la nature, à Caen (Calvados), qu'il considère "trop peu fourni".

Car l'homme est aussi très attaché à sa Normandie. "J'accorde beaucoup d'importance au patrimoine culturel et naturel de ma région." C'est pourquoi depuis 1989, date à laquelle, il a pris la présidence du GONm, il mène des actions en faveur des oiseaux : "Essentiellement de la prévention." L'association compte aujourd'hui près de 1000 membres et est reconnue d'utilité publique.

Fin de la collecte le 11 décembre 2016

Pour l'heure, un peu plus de 2200 euros ont déjà été récoltés. "Cela dépasse toutes nos espérances, et ça montre que les Normands s'intéressent à ce qu'il se passe dans leur région", reconnait-il.

La collecte en ligne s'arrête le 11 décembre.

Pratique. Financement participatif sur www.ulule.com/collection-normande

