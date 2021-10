L'Agenda en Normandie : mardi 6 décembre

MANCHE

Participez à plusieurs Marchés de Noël ce week end dans la Manche. Samedi et dimanche de 10h à 18h, rendez-vous sous chapiteau sur la place Charles de Gaulle. Restauration et buvette sur place. Visite du Père Noël, atelier maquillage et soirée jeux gratuite. L'amicale des écoles publiques de St Pierre Eglise organise son marché de Noël et une bourse aux jouets, de 10h à 17h30 à la salle omnisports.

Samedi c'est la nouvelle édition des "Culs gelés" organisée par le club d'aviron de mer de Barneville-Carteret. Inscription de 8h à 10h. Briefing à 11h. 1er départ à 12h30 : Doris, loisirs, féminines et jeunes. Course de 3 miles. 2ème départ pour la course de 6 miles à 14h. Remise des Prix à 17h.

CALVADOS

Samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 17h, c'est le marché de Noël au Prieuré à Saint Gabriel Brecy. Au programme : Exposition de produits artisanaux, promenade en calèche, maquillage pour enfants, village en pain d'épice. Notez également que le Père Noël sera présent.

Without est un projet musical collectif, évolutif et transmissible, créé à Caen au début du 21e siècle, par un trio terrien de sexe masculin aux oreilles complices. En mars 2016, Without dévoile un album de 11 titres, produits du mélange des inspirations et des transpirations de chacun. En parallèle, Without met en ligne une série de clips prêts pour la fusion avec d'autres formes artistiques. Retrouvez les en concert demain dès 18h au Big Band Café à Hérouville Saint Clair. Infos et résa sur :bigbandcafe.com

ORNE

SILIC'ORNE Vallée c'est aujourd'hui à La Luciole à Alençon jusqu'à 17h: Pour découvrir toutes les compétences numériques locales, échanger avec les professionnels et les centres de formations numériques ornais. Participez à des conférences, démonstrations et animations Mais aussi expérimenter des innovations et objets connectés. En cadeau : un cardboard pour tester la réalité virtuelle ! Un événement organisé par la CCI Portes de Normandie. Plus d’info : portesdenormandie.cci.fr.

Toujours à la Luciole à Alençon, participez à un after work avec Gandi Lake ce jeudi dès 19h. Né en 2013 et après un premier EP qui, en 6 titres, dévoile une redoutable palette sonore, un passage aux dernières Transmusicales de Rennes remarqué ils vont parfois faire apparaître les fantômes d’Oasis et de Kevin Parker.