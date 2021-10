bayeux. La Cathédrale de Bayeux de nouveau aux couleurs de Guillaume le Conquérant

C'est un événement : " La Cathédrale de Guillaume ", le nouveau rendez-vous hivernal de Bayeux, a été pensé par l'office de tourisme de Bayeux Intercom pour célébrer le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings et du couronnement de Guillaume le Conquérant en Angleterre. Du 3 au 31 décembre 2016, retrouvez la cathédrale parée de lumières et d'images : se faisant le reflet de la tapisserie, elle se meut en un fantastique lieu de l'imaginaire.

Déjà un succès

Cette création originale et inédite s'inscrit dans la filière régionale Normandie médiévale. Au mois d'octobre, ce sont 6500 curieux qui se sont rassemblés sur les six rendez-vous proposés par la Cathédrale pour admirer les projections de lumière et d'images.

Du samedi 3 au 31 décembre sauf 24 et 25 décembre. Les mercredis, samedis et dimanches à 18h, 18h30, 19h, 19h30 et 20h. Gratuit. Informations sur www.bayeux-bessin-tourisme.com

