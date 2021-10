La SPA de Basse-Normandie située à Verson (Calvados) organise, samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016, un Noël spécial pour leurs pensionnaires les plus anciens. Et comme il n'y a pas de Noël sans surprises, la SPA demande à ce qu'ils reçoivent des cadeaux pour les consoler de ce nouvel hiver en refuge. "Croquettes, sacs de litière, friandises, jouets seront également les bienvenus au pied leur sapin”, précise la société.

Une chance supplémentaire pour trouver un nouveau maître

En moyenne, les pensionnaires du refuge trouvent un nouveau maître en un peu plus d'un mois. Ceux qui, comme Prince, 10 ans, rencontrent peu de succès auprès des adoptants, bénéficient donc d'une chance supplémentaire de toucher le coeur de nouveaux maîtres.

La durée exceptionnellement longue de leur pension s'explique certes par l'aspect souvent peu gracieux de certains croisements moyennement heureux mais aussi par l'âge. En effet, un chiot rencontre plus de succès qu'un chien abordant la dernière partie de son existence.

Raison de plus pour ne pas les laisser finir leurs jours sans foyers. Ils sont quinze avec Prince à attendre une famille idéale.

Noël des anciens les 3 et 4 décembre 2016 à la SPA de Basse-Normandie, route de Saint-Manvieu-Norrey, à Verson. Tél. 02 31 08 00 75. Site internet : www.spa-basse-normandie.org