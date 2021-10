Rouen. Ligne Nouvelle Paris-Normandie: les internautes consultés sur les zones de passage

Les internautes sont une nouvelle fois consultés au sujet de la Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN). Du lundi 28 novembre 2016 au mercredi 1er février 2017, la SNCF remet en ligne une carte interactive, déjà mise à disposition des habitants lors de la première phase de concertation menée fin 2015, pour que ces derniers votent pour leurs zones de passage préférentielles sur les trois tronçons prioritaires du projet: Rouen-Yvetot (Seine-Maritime), Mantes-Évreux (Yvelines/Eure) et Paris-Mantes.

Des informations sur chaque zone

Sur chaque tronçon, trois ou quatre zones de passage sont proposées aux internautes et symbolisées par des couleurs différentes. Sur chaque zone, une bulle d'informations s'ouvre: l'habitant peut y voir les avantages comparatifs et les impacts environnementaux de chaque zone ainsi que les principaux renseignements à connaître.

Pour voter, l'internaute doit d'abord se créer un compte (sauf s'il en a déjà un). En plus de choisir une zone de passage préférentielle, il peut voter défavorablement pour les autres et argumenter son choix à chaque fois.

D'autres renseignements sur la LNPN

Au-delà du projet de la LNPN, qui pourrait aboutir à l'horizon 2030, les habitants peuvent consulter une autre carte interactive pour en savoir plus les territoires concernés par les zones de passage et les projets qui y sont menés. Des fiches techniques détaillées de chaque zone sont également disponibles. Enfin, les informations plus générales sont consultables sur le site de la LNPN.

Les opposants ne désarment pas

Si le projet avance, il ne fait toujours pas l'unanimité. Outre ceux qui s'y opposent frontalement, des élus - menés par le député Christophe Bouillon - et habitants concernés par le tronçon Rouen-Yvetot refusent la création de ce dernier et souhaitent que la LNPN emprunte l'actuel tronçon, sous réserve qu'il soit modernisé. Ils ont lancé une pétition et remis jeudi 24 novembre 2016 une lettre à Guillaume Pépy, PDG de la SNCF, à l'occasion de la commande de 40 trains neufs par la Région.

