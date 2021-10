Cherbourg. A Cherbourg, la droite fait front derrière François Fillon

Sur la circonscription de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), la participation à la primaire de la droite et du centre n'a pas faibli au second tour. Ils sont 1 117 à avoir exprimé une voix sur la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, et 6 460 sur la 4e circonscription de la Manche.

Les réactions

David Margueritte, conseiller régional

"Le score de François Fillon est sans appel. Il annonce une alternance franche, après le quinquennat désastreux de François Hollande. Notre famille politique devra aussi tirer les leçons du score d'Alain Juppé. Quand on utilise les armes de la gauche contre sa propre famille, ça ne marche pas. Le chemin sera long, une bataille électorale n'est jamais jouée d'avance. C'est une élection à quatre tours qui nous attend l'année prochaine. Le vent frais de l'alternance continuera de souffler au printemps !"

Pierre Soetaert, délégué Les Républicains de la 4e circonscription

"Je suis ravi des scores de la participation. Il y a un score sans appel. On s'en réjouit pour notre famille politique et pour la France. Ne le cachons pas, il y avait des militants très "sarkozystes" dans la circonscription, mais ils sont tous là ce soir. Certains auront peut-être besoin de quelques semaines pour digérer la défaite. Ces personnes, on les appelle à revenir et s'engager sur les marchés pour notre candidat, pour l'indispensable alternance que l'on doit réaliser en 2017"

Régine Villedieu, comité de soutien de François Fillon

"Je suis très heureuse. On s'attendait à ce que François Fillon fasse un bon score. C'est de bon augure pour le futur. Encore une fois, son honnêteté, sa tolérance, son respect ont payé, il a été constant dans ses propositions. Il est allé crescendo pour finalement passer la ligne d'arrivée avec 3 secondes d'avance. Il va être crédible grâce à ce score. Il sera président de la République, je l'espère !"

Pierre Cosnefroy, comité de soutien de François Fillon

"Le rassemblement derrière François Fillon se fera. Déjà, les Sarkozystes, les Lemairistes, les soutiens de Jean-Frédéric Poisson étaient là. Reste à voir ce que feront les soutiens d'Alain Juppé, NKM ou Jean-François Copé. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'on peut se rassembler. L'objectif, c'est l'alternance en 2017 et il faut un candidat fort pour la droite et le centre."

Blaise Mistler, AJ! pour Alain Juppé

"Nous sommes évidemment déçus, mais nous sommes fiers de la campagne, et de notre candidat. C'était naturel de souligner ce qui nous divise à l'entre-deux tours. Mais le plus important, c'est ce qui nous rassemble. Alain Juppé a voulu tenir une ligne modérée, mais dans le contexte actuel, avec Trump, le Brexit, c'est difficile. J'espère que cette ligne se fera entendre."

Les résultats

4e circonscription de la Manche

Participation 7,32% soit 6460 électeurs (7,23% au 1er tour)

François Fillon : 66,58 % (4293 voix)

Alain Juppé : 33,42% (2155 voix)

