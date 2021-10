16 femmes à la table du préfet de l'Orne mardi pour la journée internationale de la femme

La journée internationale de la femme... cette année sur le thème des Outre-Mer... le préfet de l?Orne a reçu à déjeuner ce mardi, 16 femmes.... et notamment l?adjointe au maire de la Ferté Macé, originaire des Antilles... des membres de l?association Tropic-Orne, des femmes journalistes, mais aussi la déléguée départementale aux droits des femmes... dans l? Orne, cette journée se prolongera par une semaine de prévention et d?information des violences faites aux femmes à L?Aigle du 16 au 21 mai... avec une action de sensibilisation auprès des enfants et des adolescents notamment ...

