Savoir-faire. Pour la Saint-Eloi à Rouen, Expotec en fête!

À l'occasion de la fête du saint patron des forgerons, le musée des techniques de l'industrie Expotec 103, installé entre le Robec et l'Aubette à Rouen (Seine-Maritime) ouvre ses portes pour de nombreuses animations et démonstrations le 26 et 27 novembre 2016.