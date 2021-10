Caen. Oré, le graffeur Caennais qui peint le Nicaragua

Oré est un personnage atypique de l'univers artistique Caennais. Il vient de l'univers du graffiti. "Je suis de la première génération des graffeurs français. Et j'exerce depuis 15 ans à Caen." Il découvre lors de ces voyages au Mexique le mythique serpent à plumes précolombien, Quetzalcóatl, qui deviendra un élément central de son univers. "On me connaît à grâce à cela", reconnait-il. Aujourd'hui, on peut voir ses graffitis à Athènes, Barcelone, Berlin, Mexico…

"Des couleurs incroyables"

Ce qu'il aime par-dessus tout c'est voyager. Au début de l'année 2016, il part au Nicaragua. "Un pays qui a développé deux mouvements de peinture: le muralisme (réalisation de fresques dans l'espace public) et le primitivisme (peinture naïve très colorée), je voulais découvrir ces deux formes d'arts", explique-t-il. Au sud du pays, les îles tropicales de Solentiname, paradis des oiseaux, sont le berceau de ce mouvement. "J'ai vu des animaux et des couleurs incroyables."

Il revient de son voyage avec un certain nombre d'oeuvres d'artistes locaux. Et décide d'en faire une exposition. Celle-ci dévoile les peintures réalisées après son voyage, inspirées "par ses sensations vécues au Nicaragua", ainsi que des photographies de fresques peintes sur place. Une installation vidéo de Vj Pansketel complète l'exposition.

Il reconnaît lui-même que le graffiti est aujourd'hui à la mode. "On est passé très vite du statut de jeunes délinquants à celui d'artistes renommés". Oré ne se limite pas aux graffitis puisqu'il transmet sa passion dans le cadre d'ateliers et réalise également des performances lors d'événements ou de festivals. Quant à l'avenir, le Normand le voit à l'international. Comme toujours.

Pratique. "Rêves de Solentiname" peinture primitiviste du Nicaragua : exposition du 01/12/16 au 31/12/16 à la Centrifugeuz, 6 rue Molière à Caen. Vernissage le 1er décembre à 19h. Ouvert tous les jours de 14h-19h. Sur Facebook : Ore.StreetArt

