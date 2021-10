Mondeville. Tous les voyants sont au vert pour l'USOM

Après la coupure internationale qui avait suivi la défaite face à Angers (55-57), les Filles de Mondeville (Calvados) sont enfin de retour dans leur salle, près d'un mois après leur dernier match à la salle Bérégovoy. (victoire 62-61 contre Lyon le 29 octobre) L'adversaire sera de taille ce dimanche 27 novembre 2016 à 15h30 puisqu'il s'agit de Lattes-Montpellier (Hérault), champion en titre et vainqueur de ses quatre dernières rencontres.

Aborder chaque match de la même façon

Cette saison, l'USOM a choisi de se concentrer sur son propre jeu à l'entraînement, selon la capitaine KB Sharp, "Notre état d'esprit est le même que pour les autres matchs, même si ça reste une très grosse équipe, on part du principe qu'on peut gagner, il faudra juste mettre beaucoup d'intensité."

Une trêve qui a fait du bien

Après deux semaines sans compétition, les joueuses qui n'ont pas été en sélection ont pu souffler "on s'est beaucoup ressourcées, la préparation n'a pas forcément été simple vu qu'il manquait des joueuses mais on est en pleine forme et on enchaînera deux matchs à la maison, ce qui nous fera le plus grand bien." poursuit la Franco-Américaine. Mondeville est fin prêt à recevoir Montpellier.

