L'Agenda en Normandie : lundi 28 novembre

MANCHE

A partir du samedi 10h jusqu'à dimanche 10h c'est 24h de handball au profit du Téléthon. Pour participer, comptez 2€ / joueurs en équipe de 7 personnes. Buvette et restauration sur place en prrésence des étoiles de la Hague. Rendez-vous dans la Halle des sports.

Toujours à l'occasion du Téléthon l'association " À petits pas" organise une démonstration de voitures de course avec un circuit sur le parking de la place Sainte-Croix. Je souhaiterais vous rencontrer pour solliciter de votre part une campagne publicitaire ou quelques spots publicitaires annonçant notre démonstration. Bien évidemment, tous les dons récoltés lors de cette journée seront reversés au Téléthon. L'association a pour objectif de récolter des fonds pour une jeune saint-loise handicapée moteur de 18 ans étudiant au lycée Pierre et Marie Curie à Saint-Lô. Ces fonds permettront à Jeanne de suivre sa thérapie et sa scolarité à Saint-Malo.

CALVADOS

Samedi et dimanche, c'est le marché de Noël à Trévières. De nombreux exposants seront présents dans des thèmes comme la décoration, couture ou encore loisirs créatifs. Diverses animations sont également prévues dans le centre de Trévières et dans la salle culturelle.

Venez joindre l'utile à l'agréable : une balade pour soutenir le Téléthon à Creully. Venez découvrir le village médiéval de la commune et son château qui vit se succéder 21 barons, après son fondateur, Haimon le Dentu. Au programme : du VTT sur 25 km, un randonnée pédestre de 10 km. Ces activités seront encadrées par des bénévoles.

ORNE

Participez à une randonnée nocturne autour de Putanges ce jeudi. Départ à 18h de la Mairie de Putanges-Pont-Ecrépin. Vente de calendriers prévue par les infirmières du Centre de soins. Prévoir des chaussures de marche, un gilet jaune de sécurité et une torche puis à 22h15 : Accueil du DéfiThon des sapeurs pompiers de l'Orne.

L'Association le Bocage en lumière organise, à partir de samedi et jusqu'au 1er janvier une grande féérie de la lumière de Noël avec des créations personnelles et collectives de structures lumineuses pour la féérie de Noël. C'est une opération à découvrir à Domfront en Poiraie ainsi que dans tous les villages participants au concours des villes et villages illuminés.