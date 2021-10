L'Agenda en Normandie : vendredi 25 novembre

MANCHE

Les amis du téléthon de St Brice de Landelles organisent un week-end Téléthon. Samedi, à partir de 18h place à un marché artisanal avec buvette et restauration sur place.

A partir de 20h30 des concerts gratuits avec les groupes Bullfrog, Blues Busters et The black cows. Dimanche, à 15h c'est un grand bal pour enfants avec la troupe Bretelle et compagnie de Didier Marest, comptez 2 € par enfant avec le goûter.

Plusieurs marchés de Noël sont organisés ce week-end dans la Manche, samedi et dimanche rendez-vous à la salle communale de Grange à Tréauville. Dimanche, A l'Espace Jean Collas à Etienville, à la salle des fêtes d'Urville-Nacqueville ou encore à la salle des fêtes de Montmartin en Graignes et la salle Hélier de Denneville.

CALVADOS

Le Cinéma Pathé accueille José Garcia et Nicolas Bénamou qui présenteront, en avant-première, leur nouveau film "A fond", une comédie loufoque et familiale. C'est ce soir à partir de 20h15 au cinéma Pathé des Rives de l'Orne. Comptez entre 5 et 10,30 euros l'entrée. Plus d'infos au 02 31 52 59 79 .

L'assemblée générale de lutte contre toutes les exclusions organise une soirée-concert de soutien aux migrants. Les groupes de musique albanaise Sokhol et de soul, Goum, se produisent ce soir à la Maison du Vélo à Caen dès 19h. L'entrée est libre.

ORNE

Ce soir dès 21h, assistez à une soirée au profit du Téléthon organisé par le Lion's club au centre d'animation et de congrès de Bagnoles de l'Orne Normandie. Ricky Norton vient distiller avec talent une musique bigarrée allant d'Elvis Presley à Eddie Cochran, en passant par Big Joe Turner et Lavern Baker. Un cocktail détonnant de rock, de blues, de country, avec un zeste de gospel et un nuage de crooner.

Samedi et dimanche, Bagnoles-de-l'Orne-Normandie accueille le championnat de France de tarot par équipes de quatre. La station thermale est l'hôte de cette nouvelle compétition d’envergure nationale ou un millier de participants est attendu. Au programme : remise des badges samedi puis 1ère séance dès 13h30. LA finale est prévue dimanche avant une remise des trophées suivie du pot de clôture. Comptez entre 20 et 24 euros par joueur, l'entrée est gratuite pour le public.