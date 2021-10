Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Normandie : les cambrioleurs portent un masque de Scream et une cagoule du Ku Klux Klan

Les forces de l'ordre ont interpellé, samedi 19 novembre 2016 à 1h50 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), deux jeunes hommes à l'accoutrement étrange.

Les deux fuyards interpellés

C'est la Brigade anti-criminalité qui est requise rue de Freneuse pour deux hommes circulant avec une batte de baseball. Sur le trajet, la police les repère. Elle les surveille. Ils ressortent alors de la cour d'un pavillon et, à la vue des policiers, se mettre à fuir en courant. Ils sont rapidement interpellés.

Scream et Ku Klux Klan

Le premier, celui qui tient la batte, porte un masque de Scream, du nom du film où un meurtrier commet ses homicides le visage dissimulé par un masque terrifiant. Il a 16 ans et habite à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Sont également retrouvés sur lui une paire de gants, une lampe de poche, un couteau et des clés de voiture, qui proviennent d'un vol à la roulotte commis dans une voiture à Caudebec.

Le second, âgé de 20 ans et habitant Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) a lui aussi une paire de gants. Plus étrange, il porte sur la tête une cagoule pointue de type… Ku Klux Klan.

Les vols empêchés

Les policiers retournent dans un jardin d'où ils sont sortis précédemment. Ils se sont introduits par effraction dans un cabanon de jardin et en ont sorti un nettoyeur haute pression qu'ils s'apprêtaient à dérober. De même, de l'autre côté de la route, un autre pavillon a été visité. Rien n'y a été volé.

Les deux suspects font l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire.

A LIRE AUSSI.

Près de Rouen, cinq jeunes tentent de voler une Twingo et finissent en garde à vue

Seine-Maritime : ils dérobent téléphone portable, scooter, et tentent un home-jacking dans la même journée