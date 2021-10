Elbeuf. En Seine-Maritime, un témoin empêche un cambriolage

Il est 6 heures du matin ce dimanche 20 novembre 2016. Rue Robert Le Gros, à Grand-Quevilly (Seine-Maritime), un passant remarque le comportement étrange d'un automobiliste. Il décide de les surveiller, lui et ses complices, tout en alertant les policiers. A raison : quelques minutes plus tard, il entend un coup de marteau et le bruit d'une fenêtre qui se brise.

Les trois suspects interpellés

La police est dépêchée sur place. Elle retrouve rapidement le véhicule suspect et trois hommes marchant non loin de là. Ils sont contrôlés : deux sont âgés de 18 ans et demeurent au Val-de-Reuil (Eure) et à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), le dernier a 20 ans et habite Alizay (Eure).

Un cambriolage évité

Ils sont interpellés. Un marteau est retrouvé dans leur voiture. Le pavillon, où un carreau de la porte-fenêtre a été brisé, a été retrouvé : les suspects n'ont pas eu le temps d'y dérober quelque chose. Ils font l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire. Un quatrième jeune homme a lui été mis hors de cause.

