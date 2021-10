Cherbourg. Tempête : des vents jusqu'à 155 km/h enregistrés en Normandie

Pour la nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2016, les cinq départements de Normandie avaient été placés en alerte orange aux vents violents par Météo France.

Des prévisions qui se sont révélées exactes sur le terrain puisque le vent a soufflé jusqu'à 128 km/h à l'est de la pointe du Cotentin, entre Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue (Manche).

155, 143, 130, 113 km/h...

Des rafales de vent à 155 et 143 km/h ont également été mesurées, respectivement à Gatteville et dans la Hague (Manche), entre 4h et 5h ce matin.

Jusqu'à 113 km/h à Caen (Calvados).

Dans l'Eure, 130 km/h ont été enregistrés dans la zone du Marais-Vernier (Eure), à l'est d'Honfleur (Calvados).

Nuit agitée

Ces vents violents n'ont pas été sans causer une nuit agitée avec près de 120 interventions pour les pompiers, pour les seuls départements de la Manche et du Calvados, le Cotentin et le Bessin ayant été les zones les plus concernées.

