Caen. Handball : défaite des Vikings chez le leader de Proligue

À Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), le leader de Proligue, les Vikings n'étaient pas favoris, ce vendredi 18 novembre 2016, et la logique a été respectée. Après une entame de match équilibrée, les locaux vont marquer 3 buts coup sur coup juste avant la mi-temps (17-13), puis vont asseoir leur domination dans le second acte pour s'imposer 31 à 25.

"On s'est accrochés, on s'est battus, mais on aurait au moins aimé perdre de moins de points, on a tout raté en fin de première mi-temps et on ne s'en est jamais vraiment remis", déclare Florian Dessertenne.

Une mauvaise passe pour les Vikings

De l'aveu du capitaine caennais, "On n'a pas joué au même niveau que contre Besançon ou Istres, on est dans une mauvaise dynamique, il va falloir reprendre des points vite."

Il reste trois matchs avant la trêve hivernale et il sera impératif d'en gagner au moins un pour ne pas tomber dans la zone rouge.

Le prochain rendez-vous en championnat sera la réception de Pontault-Combault (Seine-et-Marne), actuel 3e de Proligue, le vendredi 2 décembre. Il y aura entre temps un déplacement dans le Nord, contre le Mélentois Handball (Nationale 2) en coupe, samedi 26 novembre.

