Rouen. Seine-Maritime. Alcool au volant : nuit chargée

Les conduites en état d'ivresse ont été nombreuses dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 novembre 2016. A 4h du matin, la police, en patrouille rue Martainville à Rouen (Seine-Maritime), voit un véhicule rouler à vive allure et franchir un feu rouge. Une fois le gyrophare actionné, l'automobiliste finit par s'arrêter.

Âgé de 28 ans et habitant à Houppeville, à une dizaine de kilomètres de Rouen, il peine à tenir de bout. Et pour cause : le test d'alcoolémie révèle qu'il a 1,90 g d'alcool dans le sang.

Ivre, il roule à contresens

40 minutes plus tard, c'est au tour de la BAC, en train de circuler sur le boulevard Industriel à Sotteville-lès-Rouen, d'interpeller un automobiliste en train de faire de nombreuses embardées, finissant même par rouler à contresens et évitant de justesse un choc frontal avec un autre véhicule.

Suivi par les forces de l'ordre, il se stationne quai Jacques Anquetil à Rouen. Âgé de 22 ans et résidant à Duclair (Seine-Maritime), il a 2 g d'alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue.

Il refuse de souffler

Enfin, à 5h du matin, toujours dans l'agglomération, les CRS procèdent à des contrôles d'alcoolémie quand un automobiliste refuse de souffler dans l'éthylomètre. Il a été transporté à l'hôpital pour des prélèvements sanguins.

