Actions des producteurs bovins et porcins dans des grandes surfaces au Mans, à Laval, à Mayenne

Les producteurs de viande porcine et bovine à l?appel des syndicats FDSEA et des Jeunes Agriculteurs sont allés une nouvelle fois dans 4 hypers de la banlieue du Mans, 2 hypers lavallois et une grande surface à Mayenne. Une action pour vérifier l?origine des viandes... les produits qui ne portaient pas les logos « viande bovine française » et « viande porcine française » comme le prévoit un accord signé entre les distributeurs et l?interprofession à la mi-décembre ont été retirés des rayons... les producteurs réclament aussi, une revalorisation des prix à la production...

